Нефтекамский «Торос» попробует одолеть чеховскую «Звезду»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» в воскресенье, 22 января, сыграет первый в 2017 году домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником будет чеховская «Звезда».

В первом матче сезона «Торос» уступил в гостях «Звезде» со счетом 1:3.

В наступившем году нефтекамский клуб уже успел проиграть четыре раза подряд.

Ныне у «Тороса» 11-е место, в активе команды 66 очков.

У «Звезды» на пять очков больше, шестое место.