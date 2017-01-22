Нефтекамский «Торос» попробует одолеть чеховскую «Звезду»
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Нефтекамский «Торос» в воскресенье, 22 января, сыграет первый в 2017 году домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником будет чеховская «Звезда».
В первом матче сезона «Торос» уступил в гостях «Звезде» со счетом 1:3.
В наступившем году нефтекамский клуб уже успел проиграть четыре раза подряд.
Ныне у «Тороса» 11-е место, в активе команды 66 очков.
У «Звезды» на пять очков больше, шестое место.