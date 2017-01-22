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22 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов» Фото: из открытых источников

В Башкирии мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов» Фото: из открытых источников

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Туймазы 32-летний безработный мужчина пытался расплатиться за спиртное в продуктовом магазине купюрой «банка приколов». В обмане покупателя уличила продавщица. Злоумышленник убежал вместе с похищенным — бутылками водки и портвейна.

Задержать подозреваемого в грабеже помогли камеры видеонаблюдения, информирует региональное МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

Теги: грабеж
 
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