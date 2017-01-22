Рафаэль Марданшин: «Усиление борьбы с незаконным давлением на бизнес поможет развитию экономики Башкортостана» Фото: БРО ВПП «Единая Россия» Рафаэль Марданшин: «Усиление борьбы с незаконным давлением на бизнес поможет развитию экономики Башкортостана» Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Госдумы от Башкортостана Рафаэль Марданшин обозначил особый акцент на борьбу с незаконным давлением на бизнес. Об этом парламентарий рассказал по итогам секции «Экономика роста и благосостояния» на XVI Съезде Партии «Единая Россия», который проходит в Москве 21-22 января.

«Президент России Владимир Путин давно обратил внимание на необходимость прекратить решать гражданско-правовые вопросы через призму уголовного права. Использование схем уголовного давления на бизнес с целью достижения каких-то коммерческих интересов должно быть невозможно. Для этого необходимо как изменять законодательство, так и правоприменение», — сказал депутат.

Рафаэль Марданшин подчеркнул, что за последние годы в этом направлении была проделана большая работа. Говоря о законодательных нормах, парламентарий отметил установление специального состава мошенничества — в сфере предпринимательской деятельности. Это позволяет обособить предпринимателей, не допустить помещение их в СИЗО на время следствия и суда.

«Далеко не каждое неисполнение договора должно трактоваться как мошенничество — таковым является лишь то действие, которое было совершено с умыслом похитить деньги. Этот вопрос должен регулироваться не на законодательном уровне, а на уровне практики судов, то есть правоприменения», — сказал депутат.

Кроме того, как сообщил Рафаэль Марданшин, в рамках партпроекта «Комфортная правовая среда» был решен вопрос с вещественными доказательствами, судьба которых была в руках следователя, а вещдоками могли признаваться крупные партии товаров, которые похищались под предлогом уничтожения. Был поднят вопрос о допуске нотариусов к предпринимателям, находящимся в СИЗО и под домашним арестом для обеспечения оформления доверенностей и продолжения работы бизнеса. Данный вопрос вошел в Президентский законопроект, который был принят прошлым летом и существенно либерализовал отношение к бизнесу. Вторым Президентским пакетом поправок этой осенью была введена ответственность за незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности.

Все эти законодательные инициативы были предложены на основе многочисленных обращений предпринимателей и общественных организаций малого и среднего бизнеса.

«Нам предстоит еще большая работа — в том числе необходимо обеспечить допуск адвокатов в СИЗО к подзащитным без согласия следователя, который может несколько недель избегать адвоката и оказывать давление на его клиента. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и рассматривается в рамках комитета по законодательству. Также нужно решить вопрос о снятии ответственности с юрлица за взятку в случае содействия следствию — этот законопроект также разработан партпроектом «Комфортная правовая среда» и рассматривается Госдумой», — рассказал депутат.