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22 января Воскресенье

Уфа   °

Жительница Башкирии лишилась денег, дав знакомому воспользоваться своим телефоном

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница Ишимбая лишилась восьми тысяч рублей, дав своему бывшему коллеге воспользоваться своим телефоном

Выяснилось, что раннее женщина подключила на своем телефоне банковскую услугу. Доверчивостью горожанки воспользовался ее бывший коллега. Взяв у нее телефон, он с помощью приложения перевел деньги себе на карту.

Подозреваемый был задержан и признался в содеянном, сообщает МВД по РБ. Оказалось, что деньги он уже потратил на собственные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теги: кража
 
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