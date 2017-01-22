Уфимцы выстроятся в форме сердца на флешмобе Фото: из открытых источников Уфимцы выстроятся в форме сердца на флешмобе Фото: из открытых источников

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 22 января в 15 часов уфимцев приглашают в ледовый городок возле «Уфа-Арены» на подведение итогов флешмоба «Я люблю Уфу». Около 150 человек выстроятся в форме сердца, сообщают организаторы.

Флешмоб «Я люблю Уфу» был организован администрацией столицы и проходил с 20 декабря 2016 года по 10 января 2017 года. Уфимцы присылали видеоролики с признанием в любви к городу, поздравления с Новым годом с фирменным жестом, под хэштегами #ялюблюуфу #этоуфа.