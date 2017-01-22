Большинству уфимских школьников нравится еда в школьных столовых - опрос Фото: Олег Яровиков Большинству уфимских школьников нравится еда в школьных столовых - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Уфы организовала среди учащихся образовательных учреждений города и их родителей социологический опрос с целью выявить качество школьного питания. Опрос был проведен в 2016 году, в нем приняли участие около 4 тысяч учеников 5-11 классов, обучающихся в 48 школах, а также родители школьников всех возрастов из 45 школ столицы.

По данным исследования, большинство опрошенных детей питаются в школе (85,7 процента), не питаются в школе свыше 14 процентов опрошенных учащихся. В основном школьники предпочитают есть в школе различную выпечку – пирожки, булочки, сосиски в тесте. Гарниры предпочитают больше половины опрошенных детей, чуть меньше выбирают блюда из мяса, птицы, рыбы. 31 процент школьников хотели бы видеть в школьной столовой фрукты и овощи, молочные и творожные продукты предпочли более 21 процента учеников. Чай в школах пьют большинство, вода, соки и другие напитки менее популярны.

В целом учащиеся положительно относятся к существующей системе школьного питания. Почти 60 процентов опрошенных школьников сказали, что им нравится еда в школьной столовой. Около трети учеников не очень довольны блюдами, предлагаемыми в школе. Не нравится питание в школе 11 процентам детей.

Родителей школьников спросили также и о наиболее предпочтительном для ребенка варианте организации питания в школьной столовой. Абсолютное большинство опрошенных родителей предпочли, чтобы дети имели возможность выбора из нескольких блюд. 18,2 процента родителей считают, что детям лучше есть те блюда, которые предложены, без выбора. Еще 5 процентов ответили, что им все равно.