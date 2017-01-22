«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки» Фото: Дмитрий Слезин
«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки»
«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
22 января «Уфа-Алиса» сыграет очередной матч в женской гандбольной Суперлиге России. В Астрахани уфимки сразятся с «Астраханочкой».
В Уфе в первом круге астраханские гандболистки выиграли с преимуществом в 14 мячей — 15:29.
Уфимский клуб пока не имеет очков в этом сезоне, астраханский борется за золотые медали.