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22 января Воскресенье

Уфа   °

«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки»

СПОРТ

«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки» Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алису» ждет мастер-класс от «Астраханочки» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

22 января «Уфа-Алиса» сыграет очередной матч в женской гандбольной Суперлиге России. В Астрахани уфимки сразятся с «Астраханочкой».

В Уфе в первом круге астраханские гандболистки выиграли с преимуществом в 14 мячей — 15:29.

Уфимский клуб пока не имеет очков в этом сезоне, астраханский борется за золотые медали.

Теги: гандбол,женская Суперлига России
 
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