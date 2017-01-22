В Уфе открылась уличная спортплощадка с 20 тренажерами Фото: администрация г.Уфы





В Уфе открылась уличная спортплощадка с 20 тренажерами Фото: администрация г.Уфы

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, на площади рядом с лайфстайл-центром «Башкирия» появилась первая в республике площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортплощадка включает в себя 20 уличных тренажеров с изменяемым весом нагрузки. Тренажеры оснащены крышей и системой освещения, что позволит горожанам заниматься спортом в любой сезон и время суток. Объект доступен бесплатно для всех желающих.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, похожие комплексы появятся еще в семи городах – Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели. На базе этих площадок буду созданы городские клубы «ГТО» для подготовки добровольцев к выполнению нормативов «Готов к труду и обороне».