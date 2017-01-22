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22 января Воскресенье

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В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры»

СПОРТ

В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры» Фото: Дмитрий Слезин

В Уфе «Толпар» примет «Мамонтов Югры» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

22 и 23 января уфимская молодежная команда «Толпар» проведет свои очередные домашние матчи в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2016/17. Соперником станут ханты-мансийские «Мамонты Югры».

22 января игра начнется в 11.00, а 23 января — в 18:30.

Оба матча пройдут во Дворце спорта на улице Зорге.

Теги: хоккей,МХЛ
 
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