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22 января Воскресенье

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В Уфе проходит открытый кубок города по зимнему плаванию

СПОРТ

В Уфе проходит открытый кубок города по зимнему плаванию

Фото: администрация г.Уфы

В Уфе проходит открытый кубок города по зимнему плаванию

Фото: администрация г.Уфы

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В эти выходные в Уфе, в парке им.Якутова проходит открытый кубок города по зимнему плаванию. В нем участвуют около 200 спортсменов из 15 регионов России.

Все участники заплывов поделены на возрастные категории. Самыми юными участниками стали моржи 2002 года рождения и младше. В течение трех дней спортсмены проплывут дистанции 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Также предусмотрены заплывы на выносливость 200 и 450 метров.

«В настоящее время Федерация зимнего плавания и закаливания России проходит аккредитацию в спортивном ведомстве страны. Уже весной зимнее плавание будет признано официальным видом спорта. В дальнейшем мы планируем подать заявку на проведение чемпионата страны, ведь в Уфе зимнее плавание активно развивается, — рассказал руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания РБ Александр Пенкин. — Люди приезжают к нам со всех уголков России, потому что мы проводим турнир на должном уровне».

Теги: зимнее плавание,спорт
 
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