Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.66

EUR 63.72

22 января Воскресенье

Уфа   °

В Уфе с неплательщиков штрафов взыскано 740 тысяч рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе с неплательщиков штрафов взыскано 740 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

В Уфе с неплательщиков штрафов взыскано 740 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 16 по 25 января в Уфе проходит операции «Должник», сообщает городское управление МВД. Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что в случае наложения административного штрафа его необходимо оплатить в установленные законом сроки. При неуплате предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение повторного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Данные дела рассматриваются мировым судом.

«На сегодняшний день в рамках операции «Должник» сотрудниками полиции с нарушителей взыскано административных штрафов на сумму около 740 тысяч рублей. За три дня по решению суда подвергнуты административному аресту 94 злостных неплательщика», — сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Уфе Ралиф Валитов.

Теги: штрафы операция «Должник»
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть