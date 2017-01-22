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22 января Воскресенье

Уфа   °

Житель Башкирии в преддверии своей свадьбы решил ограбить алкомаркет

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии в преддверии своей свадьбы решил ограбить алкомаркет Фото: из открытых источников

Житель Башкирии в преддверии своей свадьбы решил ограбить алкомаркет Фото: из открытых источников

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Сибае местный житель совершил разбойное нападения на алкомаркет. Вечером 20 января он пришел в один из местных магазинов по продаже алкоголя в маске с битой в руках и под угрозой физической расправы забрал из кассы 20 тысяч рублей и ящик с 12 бутылками виски.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний мужчина. Задержанный признался в содеянном и объяснил, что добытые преступным путем финансы и алкоголь ему были необходимы для предстоящей свадьбы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», информирует МВД по республике.

Теги: грабеж
 
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