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21 января Суббота

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Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону

СПОРТ

Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону Фото: Дмитрий Слезин

Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Антхольц-Антерсельве (Италия) продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. 21 января состоялась мужская эстафета.

Уфимец Антон Бабиков вместе с еще тремя россиянами — Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко — занял третье место.

После второго этапа россияне лидировали, но неудачная стрельба Малышко откатила их на третье-пятое места.

Бабиков в ожесточенной борьбе с украинцем, австрийцем, итальянцем смог сохранить бронзовую позицию и максимально сократить отрыв (отставание 33,6 секунды) от убежавших вперед норвежца и немца.

В борьбе за первое место все решил фотофиниш — немцы на одну десятую секунды лучше серебряных норвежцев.

Теги: биатлон,Кубок мира
 
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