Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону Фото: Дмитрий Слезин
Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону
Уфимец Антон Бабиков выиграл бронзу в мужской эстафете на VI этапе Кубка мира по биатлону Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Антхольц-Антерсельве (Италия) продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. 21 января состоялась мужская эстафета.
Уфимец Антон Бабиков вместе с еще тремя россиянами — Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко — занял третье место.
После второго этапа россияне лидировали, но неудачная стрельба Малышко откатила их на третье-пятое места.
Бабиков в ожесточенной борьбе с украинцем, австрийцем, итальянцем смог сохранить бронзовую позицию и максимально сократить отрыв (отставание 33,6 секунды) от убежавших вперед норвежца и немца.
В борьбе за первое место все решил фотофиниш — немцы на одну десятую секунды лучше серебряных норвежцев.