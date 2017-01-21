Не стало уфимского журналиста Рустема Губайдуллина

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Сегодня пришла печальная весть – не стало нашего коллеги, уфимского журналиста Рустема Губайдуллина. Он умер после тяжелой болезни. Об этом агентству «Башинформ» сообщила главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова. Именно в «Уфимских ведомостях», приложении к журналу «Уфа», Рустем Губайдуллин работал в последние годы.

Все журналисты, которые в разные годы работали с Рустемом, вспоминают его добрым словом. Об этом, в частности, сообщает сегодня «Медиакорсеть».

Рустем Губайдуллин родился в 1968 году. В журналистику он пришел после окончания исторического факультета Башкирского госуниверситета. Начинал свою журналистскую биографию в конце 90-х годов прошлого века в правовой газете «Версия», издаваемой агентством «Башинформ». Это были как раз те самые «лихие» 90-е, когда преступность в стране резко подскочила, криминал вошел в силу и хозяйничал во многих сферах, применяя рэкет, разбой, захватывая целые предприятия, организовывая убийства. Рустему Губайдуллину приходилось вести собственные журналистские расследования, после которых в «Версии» появлялись его блестящие статьи.

После «Версии» он трудился в пресс-службе башкирского отделения «Куйбышевской железной дороги» ОАО РЖД, в частных изданиях.

Затем наш коллега перешел в газету «Уфимские ведомости», и здесь показал себя очень профессиональным специалистом. «У нас он отвечал за Кировский район Уфы, самый сложный, интеллектуальный, студенческий, с множеством государственных органов – в пятничном номере газеты мы давали статьи о жизни всех городских районов. И полоса о Кировском районе, которую готовил Рустик Губайдуллин, была одной из самых читабельных. Он уже давно болел, с год, наверное, но держался мужественно, после нового года пришел в редакцию, и было видно, что он прощается с нами», — рассказал ответственный секретарь «Уфимских ведомостей», ветеран журналистики Амир Валитов.

Прощание с покойным пройдет завтра, 22 января, в 14.00 часов, в ритуальном зале на улице Цветочной, 2.