Рамзил Ишсарин: «Гражданская активность – важный элемент развития государства»

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Гражданская активность – важный элемент, способствующий качественному развитию государства. Об этом заявил депутат Госдумы от Башкортостана по итогам работы секции «Качество государства» на отчетно-выборном съезде «Единой России», проходящем в Москве 21-22 января.

«В первый день Съезда состоялась работа семи дискуссионных площадок. Все они не только по названию, но и по духу соответствуют предвыборной программе «Единой России», реализация которой уже началась. Особо хочу выделить, что с каждым годом возрастает доля гражданского участия и общественного контроля в управленческих процессах, принятии решений. В этом году жители страны будут сами определять приоритетные инициативы в рамках новых партийных проектов, таких как «Наш двор», «Местный дом культуры». Это и есть проявление прямой демократии. Аналогичная работа уже не первый год проводится в республике, например, в рамках проекта «Реальные дела», — цитирует депутата пресс-служба регионального отделения партии.

На секции «Качество государства» были рассмотрены вопросы развития гражданского общества, функционирования эффективной политической системы, качественного предоставления государственных услуг, общественного контроля и борьбы с коррупцией.

Рамзил Ишсарин отметил, что роли гражданской активности в развитии государства уделено особое внимание в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина.

«Необходимо создавать условия для повышения эффективности работы общественных организаций, а также прорабатывать механизмы их взаимодействия с государственными органами, партией, иными общественными организациями. Это можно сделать путем создания на базе Общественной палаты консультативного совета – органа, с помощью которого существенно возрастет не только гражданское участие в принятии различного рода решений, но и будет оказываться поддержка общественникам, в том числе НКО, распложенным в малых городах и селах», — подчеркнул Рамзил Ишсарин.