Конкурс «Самый эффектный буллит» на Мастер-шоу-2017 выиграл Восток броском Ткачева

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Четвёртый конкурс в Уфе в Мастер-шоу-2017 оказался самым зрелищным — «Самый эффектный буллит».

Энвер Лисин представлял в этом конкурсе Восточную Конференцию и уфимский «Салават Юлаев», но его броски оказались не такими эффектными.

Победу присудили броску Владимира Ткачева из казанского «Ак Барса», изобразившего красивую «вертушку». Он также защищает цвета Востока.

Восточные ведут со счётом 3:1.