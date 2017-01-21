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21 января Суббота

Уфа   °

Расширен перечень подлежащих контролю психотропных веществ

ОБЩЕСТВО

Расширен перечень подлежащих контролю психотропных веществ Фото: Олег Яровиков

Расширен перечень подлежащих контролю психотропных веществ Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В целях запрета распространения новых наркотиков Правительством России расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории РФ. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте Кабинета министров.

По данным Правительства, в некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид.

«Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», — говорится в справке к документу.

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей ряда статей УК РФ.

Теги: правительство рф,борьба с наркотиками
 
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