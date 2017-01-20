Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

20 января в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области медицины и спорта.

Говоря о перспективах создания центра ядерной медицины в Приморье, Рустэм Хамитов отметил, что её развитие в Уфе началось четыре года назад.

– В нашем Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центре) установлен один ПЭТ-сканер, который позволяет обследовать в том числе пациентов из соседних регионов, – сказал он. – В настоящее время обсуждаем с «Роснано» варианты расширения и нового строительства.

Владимир Миклушевский поинтересовался опытом работы уфимского ПЭТ-центра, отметив, что в Приморском крае аналогичное учреждение будет создано на базе Дальневосточного федерального университета. Предполагается, что в центре смогут пройти обследование до шести тысяч человек в год.

Ещё одной темой обсуждения стало развитие хоккея. Владимир Миклушевский отметил, что приехал в Уфу, чтобы представить заявку Владивостока на право принять в 2018 году Неделю звёзд хоккея и изучить опыт проведения масштабного спортивного праздника, который проходит на льду «Уфа-Арены».

– В Приморье очень любят хоккей и жители нашего края очень хотят перенять эстафету у Уфы по проведению Недели звёзд хоккея, – сказал губернатор. – За последние несколько лет хоккей стал самым массовым зимним видом спорта в Приморье. Сегодня по всему региону мы строим крытые катки и универсальные спортивные площадки. Уверен, что проведение Недели звёзд хоккея – 2018 станет одним из самых ярких событий в спортивной жизни нашего края, послужит мощным импульсом для развития хоккея в Приморье.

В этом году главное хоккейное шоу сезона, которое впервые в истории объединило сразу три лиги – КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, проходит в Уфе с 15 по 22 января. Победитель, которому достанется право проведения Недели звёзд хоккея, станет известен в марте 2017 года.