В России планируют развивать крупные городские агломерации Фото: Известия В России планируют развивать крупные городские агломерации Фото: Известия

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Суздале представители Министерства экономического развития и эксперты обсуждают проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленный МЭР. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий, городских агломераций, а также создание макрорегионов, сообщают «Известия».

Причин появления Стратегии пространственного развития РФ несколько — авторы называют внешние и внутренние вызовы пространственному развитию страны. Среди внешних — завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу. Изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды.

А среди внутренних — ожидаемое отсутствие стабильного роста численности населения, неуклонное его старение и сокращение доли его экономически активной части. Помимо этого, среди проблем — концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.

Все эти тенденции, по мнению авторов документа, будут усиливаться, а диспропорции развития регионов увеличатся, если не заняться пространственным развитием всей страны на научной основе.

«Конечно же, такой документ нам нужен, — сказал изданию генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов. — Самое большое государство в мире на протяжении короткого периода времени — 100 лет — пережило три коренные формации подходов пространственного планирования. Была столыпинская установка до революции. Затем, начиная с 1930-х годов, мы строили одну систему. С 1980 года мы от жесткого планового режима перешли к формации «естественного развития без внятного государственного участия» — используется только инструмент бюджетного выравнивания. Что неизбежно приводит к значительным пространственным, а значит, социально-экономическим дисбалансам регионального развития страны. Существующая пространственная система неэффективна для бюджета, для здоровья, для оборонной безопасности, для реализации задач по добыче полезных ископаемых. И нужен некий баланс между проектным подходом и учетом естественных тенденций».

То, что федеральные округа и в демографическом, и в экономическом плане развиваются крайне неравномерно, ни для кого не секрет. Самая благополучная ситуация в Центральном федеральном округе. Весьма неблагоприятная ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Там снижается численность населения (с 5,4 до 4,2 процента), валовый региональный продукт (с 6,1 до 5,5 процента), стоимость основных фондов отраслей экономики (с 7,3 до 6,3 процента).

Кроме того, в России стабильно сокращается общее количество населенных пунктов. Например, с 1990 года число поселков городского типа уменьшилось более чем на 1 тыячу, то есть почти вдвое. Количество сел уменьшается примерно на 20 тысяч в год последние 10 лет, а в трети российских сел насчитывается менее десяти жителей.

Авторы документа отмечают, что «общим направлением изменения пространственной структуры экономики России за период 1990–2015 годах по большинству показателей экономической деятельности (кроме добычи полезных ископаемых) явилось увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных».

Кроме того, в документе говорится о необходимости «развития городских агломераций и их систем как центров ускоренного экономического роста», «совершенствовании системы расселения», «развития сети территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства».

В Башкортостане также идет работа по созданию больших городских агломераций. О необходимости создать две агломерации — Уфимскую и Южно-Башкирскую – говорилось, в частности, сегодня в Уфе на общественном обсуждении приоритетных направлений развития республики. Эксперты и общественность оценивали «Стратегию 2030». Проект городских агломераций презентовал на общественном обсуждении главного документа развития республики на ближайшие годы директор Института экономики БашГУ, член регионального штаба ОНФ Рустем Ахунов. По мнению эксперта, уже сегодня в этих предполагаемых агломерациях проживает около половины населения республики.