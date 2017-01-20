УГНТУ первым среди российских вузов прошел ресертификацию системы менеджмента Фото: пресс-служба УГНТУ









УГНТУ первым среди российских вузов прошел ресертификацию системы менеджмента Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет стал одним из первых вузов России, прошедших ресертификацию системы менеджмента по новым версиям ISO 9001 и ISO 14001 и одним из немногих имеющих сертифицированную ИСМ по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

На совещании в вузе были подведены итоги аудита интегрированной системы менеджмента (ИСМ) по новым версиям стандартов ISO 9001. Системы менеджмента качества и ISO 14001. Системы экологического менеджмента 2015 года, а также по OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в международном органе по сертификации TUV-Turingen.

Область сертификации: образовательная деятельность по образовательным программам высшего и дополнительного образования, профессионального обучения, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспертные работы (включая опасные производственные объекты), проектирование и инженерные изыскания в строительстве и нефтегазовой отрасли (включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства), оказание научно-технических и консультационных услуг.

Руководитель команды аудиторов Станислав Михайлов поблагодарил коллектив университета за открытость и доброжелательность, отметил высокий уровень ответственности сотрудников и преподавателей.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин подчеркнул, что в университете очень серьёзно относятся к качеству работы и роль системы менеджмента, признанной во всем мире, в этом трудно переоценить.