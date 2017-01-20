В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел «День Казахстана» Фото: пресс-служба УГНТУ









В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел «День Казахстана» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В УГНТУ состоялся студенческий праздник «День Казахстана», организованный активистами различных факультетов при поддержке управления международного сотрудничества вуза, региональной общественной организации, национального культурного центра казахов «Ак Бата», центра организации воспитательной работы, общественного факультета творческого развития и культуры университета.

Началось мероприятие с традиции шашу — осыпания конфетами. Считается, что пойманные конфеты приносят счастье. Затем все желающие могли попробовать блюда национальной казахской кухни. Например, курт, по-казахски — «катышек» или «колобок» — прессованный шарик из твёрдого сыра, а также бешбармак, баурсак и другие яства.

Официальную часть открыл начальник управления международного сотрудничества Наиль Чанышев. Он подчеркнул, что студенты из Казахстана, даже находясь за границей, не забывают о родине, и каждый год готовят новую программу для праздника.

Состоялось награждение команд-призёров «Кубка Дня Независимости Республики Казахстан» по мини-футболу, который проходил в УГНТУ.

Ключевым событием праздника стал интересный спектакль, рассказывающий о знаменитых исторических личностях Казахстана, внесших значительный вклад в духовное, культурное и историческое развитие страны, который сопровождался музыкальными номерами.