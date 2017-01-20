Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.35 ↑

EUR 63.18 ↑

20 января Пятница

Уфа   °

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел «День Казахстана»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел «День Казахстана»

Фото: пресс-служба УГНТУ

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел «День Казахстана»

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В УГНТУ состоялся студенческий праздник «День Казахстана», организованный активистами различных факультетов при поддержке управления международного сотрудничества вуза, региональной общественной организации, национального культурного центра казахов «Ак Бата», центра организации воспитательной работы, общественного факультета творческого развития и культуры университета.

Началось мероприятие с традиции шашу — осыпания конфетами. Считается, что пойманные конфеты приносят счастье. Затем все желающие могли попробовать блюда национальной казахской кухни. Например, курт, по-казахски — «катышек» или «колобок» — прессованный шарик из твёрдого сыра, а также бешбармак, баурсак и другие яства.

Официальную часть открыл начальник управления международного сотрудничества Наиль Чанышев. Он подчеркнул, что студенты из Казахстана, даже находясь за границей, не забывают о родине, и каждый год готовят новую программу для праздника.

Состоялось награждение команд-призёров «Кубка Дня Независимости Республики Казахстан» по мини-футболу, который проходил в УГНТУ.

Ключевым событием праздника стал интересный спектакль, рассказывающий о знаменитых исторических личностях Казахстана, внесших значительный вклад в духовное, культурное и историческое развитие страны, который сопровождался музыкальными номерами.

Теги: угнту,день казахстана
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть