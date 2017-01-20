В Башкирии МЧС предупреждает о сильном снегопаде и плохой видимости на дорогах

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

МЧС по Республике Башкортостан предупреждает об ухудшении погодных условий. 21 января ночью ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с. На автодорогах республики видимость в явлениях 500 метров и менее.

Госавтоинспекция Уфы обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы города, быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Также водителей просят неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.

Специалисты дают ряд рекомендаций для людей, застигнутых в пути далеко от населенных пунктов. Занесенные снегом дороги, потеря видимости вызывают полное дезориентирование на местности. При следовании на автомобиле вдали от населенного пункта не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, укрыть двигатель со стороны радиатора. Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. При прогревании важно не допустить попадания в кабину выхлопных газов. Важно следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие — автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры через несколько десятков метров могут быть потеряны.

Также в связи с обильным снегопадом возникает угроза здоровью и жизни людей из-за большого количества снега на крышах домов, козырьках над магазинами, школами, поликлиниками, на балконах жилых домов. Рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не стоит ходить непосредственно под балконами, есть вероятность падения большой массы снега и сосулек.