Башкирии на реконструкцию спортзалов на 2017 год выделена субсидия 40,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков Башкирии на реконструкцию спортзалов на 2017 год выделена субсидия 40,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостану на 2017 год выделена субсидия из федерального бюджета в размере 40,5 млн рублей на реконструкцию спортзалов в сельских школах. Министерство образования уже ведет совместную работу с муниципалитетами. На участие в проекте претендуют 54 муниципальных образования. Об этом рассказал замминистра образования Филюс Миназов на совещании в региональном отделении «Единой России».

Республиканское отделение партии проведет усиленный контроль реализации программы по реконструкции спортивных залов в сельских школах в 2017 году.

«За три года на реконструкцию спортзалов в сельских школах было выделено свыше пяти миллиардов рублей. Только в минувшем году в 53 регионах было отремонтировано 3200 спортзалов. Проводилась реконструкция школьных стадионов, на базе образовательных учреждений создавались спортивные клубы. Реконструкция ведется на условиях софинансирования: основную часть выделяет федеральный бюджет, оставшуюся сумму — региональный. В республике на реализацию проекта в 2016 году были выделены субсидии в размере 72 миллионов рублей. Из них 20 миллионов — из республиканского бюджета», — сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Руководитель регионального исполкома подчеркнул, что за качеством выполнения работ будут следить как местные отделения партии в муниципалитетах, так и депутаты фракции по своим округам. Например, в прошлом году член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова оказала содействие в реализации проекта. В этом году она также возьмет этот вопрос на контроль.

Филюс Миназов отметил, что благодаря партийному проекту в республике планируется провести капремонт 86 залов, перепрофилирование шести помещений и приобретение спортинвентаря для 12 учреждений. Муниципалитеты должны направить заявку в Министерство до 27 января. Непосредственная работа на местах начнется с 1 марта.

«Мы открыты к сотрудничеству. Среди первостепенных задач контроль качества и своевременности проводимых работ. Отношение муниципалитетов к проекту положительное, так как спортзалы в сельской местности очень нужны», — сказал Филюс Миназов.

Наиболее проблемными местами в спортзалах являются крыша, окна, отопительная система и полы. На ремонт этих конструкций и будет сделан основной акцент. С 2014 по 2016 годы в республике в рамках проекта проведен капремонт 212 спортзалов, еще 29 помещений были перепрофилированы. За это время было использовано 203 млн рублей.

Как было отмечено в ходе совещания, программа нацелена не только на то, чтобы отремонтировать помещения для уроков физкультуры, но и на создание условий для занятий спортом и во внеурочное время.