Константин Толкачёв возглавит делегацию Башкирии на отчетно-выборный съезд «Единой России» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачёв возглавит делегацию Башкирии на отчетно-выборный съезд «Единой России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачёв примет участие в отчетно-выборном съезде «Единой России». Он возглавил делегацию от республики, в состав которой вошло 30 человек, в основном секретари первичных отделений партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отчетно-выборный съезд пройдет 21-22 января 2017 года в Москве. На нем предстоит подвести итоги пятилетнего избирательного цикла. Все участники разделятся по семи дискуссионным площадкам. На этих площадках будет проанализировано, что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата. Названия площадок будут соответствовать разделам программ единороссов: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

После завершения работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии Дмитрию Медведеву.

На повестке съезда также избрание руководящих органов — Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, на котором утвердят повестку съезда.