Для предотвращения фальсификаций в молочный ГОСТ внесут изменения Фото: Олег Яровиков Для предотвращения фальсификаций в молочный ГОСТ внесут изменения Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте будут окончательно сформулированы изменения в ГОСТ на сырое молоко. Их смысл — не допустить фальсификацию молока на стадии питания животного. Эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями, пишут «Известия».

Ответственный секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева рассказала изданию, что документ проходит стадию согласования в техническом комитете. В ГОСТ предполагается добавить к существующим требованиям к сырому молоку — по белку, жирности, плотности — новые, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов. Сейчас недобросовестные производители научились «нагонять» содержание белка добавлением в рацион животных азотосодержащих добавок.

Азот в любой концентрации из корма попадает в молоко и образует в нем белок неорганического происхождения, который не усваивается человеческим организмом. По мнению заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елены Юровой, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента. Если концентрация выше — молоко уже можно считать фальсификатом.

В свою очередь, Лариса Абдуллаева подчеркивает, что изменения, которые позволят установить фальсификацию сырого молока какими-то немолочными компонентами, вводятся в ГОСТ впервые. Ближайшее заседание техкомиссии состоится в конце февраля, и на нем предполагается окончательно сформулировать изменения в ГОСТ и передать их на утверждение в Росстандарт. По словам Ларисы Абдуллаевой, все члены техкомитета с предложениями согласны. Сейчас идет работа над точными показателями, которые будут установлены в ГОСТе.