До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ» До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

1 марта 2017 года завершается программа бесплатной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан, — напомнили в Управлении Росреестра по Башкортостану.

Чтобы успеть оформить приватизацию жилья, следует до указанной даты подать заявление в уполномоченный орган — в Уфе это Управление земельных и имущественных отношений, в городах и районах — администрации муниципалитетов. Даже если срок программы истек, за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность можно обратиться в Росреестр, — отметили в ведомстве.

На сегодня в республике уже зарегистрировано 1228050 прав граждан в отношении 572693 объектов жилищного фонда. При этом статистика по приватизации имущества год от года снижается.

Если в 2013 году в Башкортостане ежемесячно регистрировалось около пяти тысяч прав, то в прошлом году — всего порядка 2,5 тысяч.

В Росреестре рекомендуют всем гражданам как можно быстрее стать собственниками своих квартир. В противном случае неприватизированное жилье невозможно продать, обменять, либо передать по наследству.