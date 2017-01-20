Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.35 ↑

EUR 63.18 ↑

20 января Пятница

Уфа   °

До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев - Росреестр по Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

До окончания бесплатной приватизации жилья осталось меньше двух месяцев - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

1 марта 2017 года завершается программа бесплатной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан, — напомнили в Управлении Росреестра по Башкортостану.

Чтобы успеть оформить приватизацию жилья, следует до указанной даты подать заявление в уполномоченный орган — в Уфе это Управление земельных и имущественных отношений, в городах и районах — администрации муниципалитетов. Даже если срок программы истек, за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность можно обратиться в Росреестр, — отметили в ведомстве.

На сегодня в республике уже зарегистрировано 1228050 прав граждан в отношении 572693 объектов жилищного фонда. При этом статистика по приватизации имущества год от года снижается.

Если в 2013 году в Башкортостане ежемесячно регистрировалось около пяти тысяч прав, то в прошлом году — всего порядка 2,5 тысяч.

В Росреестре рекомендуют всем гражданам как можно быстрее стать собственниками своих квартир. В противном случае неприватизированное жилье невозможно продать, обменять, либо передать по наследству.

Теги: приватизация,жилье,росреестр
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть