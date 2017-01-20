Архив печати Башкирии: О первом советском кетчупе и необычных дегустаторах

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УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В течение 1936 года Главное управление консервной промышленности страны устраивало дегустации своей продукции. О первом советском кетчупе и необычных дегустаторах нового продукта рассказывает газета «Красная Башкирия» в январе 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В прошлом году Главконсервом был проведен ряд дегустаций, на которые приглашались необычные дегустаторы — полярники, герои-летчики, домашние хозяйки, писатели, профессора, химики, военные инженеры», — сообщает газета. На специальной витрине было разложено все то, что вырабатывала советская консервная промышленность: овощные консервы, банки компотов, нежно-красные сиропы, консервированные плоды и многое другое. Среди представленных консервов обращал на себя особое внимание продукт, выработка которого в Советском Союзе только началась. Это был кетчуп. Издание подробно рассказывает, что такое кетчуп, и делится рецептом его производства. «Кетчуп — это томатный соус, в состав которого входят, помимо томатного пюре, сахар, соль, дистиллированный уксус, лук, свежепротертый чеснок, перец, горчица, гвоздика, корица, мускатный орех, сельдерей, имбирь и другие специи», — говорится в публикации. Автор статьи рекомендует кетчуп как приятную, острую и ароматную приправу к мясным, рыбным, овощным и мучным блюдам. «Приправленные кетчупом котлеты рубленые и отбивные, вареное мясо, отварная и жареная рыба, сельди, овощные салаты, мучные блюда улучшают свой вкус и аромат», — уверяют в газете.

Справка. Технология производства кетчупа в СССР была привезена из Соединенных Штатов Америки. В 1936 году нарком пищевой промышленности страны Анастас Микоян посетил США с целью ознакомления с новейшими технологиями. В СССР производство кетчупа велось на заводах Главконсерва только из высокосортного сырья. Кетчуп упоминается в «библии» советского кулинара «Книге о вкусной и здоровой пище», первый выпуск которой увидел свет в 1939 году. Предисловие к этой поваренной книге, как и к нескольким последующим выпускам, написал Анастас Микоян.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.