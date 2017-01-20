В Башкирии принимаются заявки на конкурс любви и верности «Етеган»

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане принимаются заявки на открытый республиканский конкурс любви и верности «Етеган». Цель конкурса — возрождение вечных, общечеловеческих ценностей: любви и верности, семьи. Формирование у подрастающего поколения и молодежи духовно-нравственных ценностей.

Конкурс проводится по номинациям:

Поэтическое творчество «Мөхәббәттән йәшәү башлана» («Всё начинается с любви»).

«Мөхәббәт йыры» («Песнь о любви»). Дуэт.

Танец. Дуэт.

Короткометражный фильм «Беренсе мөхәббәт» («Первая любовь»).

Конкурс открыток и флаеров на башкирском языке. Присылать с пометкой «Флаер. Открытка. Етеган».

Конкурс фотографий «Мәңгелек мөхәббәт» («Вечная любовь»).

Флешмоб на тему любви (Мөхәббәт).

Конкурс проводится в период с 23 января по 20 февраля, в нем могут принять участие все желающие. Конкурсные материалы с заявкой участника высылаются на электронный адрес: komanda.21.00@mail.ru до 20 февраля. Условия участия — на официальной странице конкурса.

По результатам конкурса оргкомитет определяет одного победителя в каждой номинации. Победители и лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками от оргкомитета. Оргкомитетом учреждается специальный приз по номинации «Самая любвеобильная точка на Земле», данный приз вручается самому активному участнику-району (городу).

Организатор — Всемирный курултай (конгресс) башкир, Южный межрегиональный курултай (конгресс) башкир МСОО ВКБ.