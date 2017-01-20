В Башкирии принимаются заявки на конкурс любви и верности «Етеган»
УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Башкортостане принимаются заявки на открытый республиканский конкурс любви и верности «Етеган». Цель конкурса — возрождение вечных, общечеловеческих ценностей: любви и верности, семьи. Формирование у подрастающего поколения и молодежи духовно-нравственных ценностей.
Конкурс проводится по номинациям:
Поэтическое творчество «Мөхәббәттән йәшәү башлана» («Всё начинается с любви»).
«Мөхәббәт йыры» («Песнь о любви»). Дуэт.
Танец. Дуэт.
Короткометражный фильм «Беренсе мөхәббәт» («Первая любовь»).
Конкурс открыток и флаеров на башкирском языке. Присылать с пометкой «Флаер. Открытка. Етеган».
Конкурс фотографий «Мәңгелек мөхәббәт» («Вечная любовь»).
Флешмоб на тему любви (Мөхәббәт).
Конкурс проводится в период с 23 января по 20 февраля, в нем могут принять участие все желающие. Конкурсные материалы с заявкой участника высылаются на электронный адрес: komanda.21.00@mail.ru до 20 февраля. Условия участия — на официальной странице конкурса.
По результатам конкурса оргкомитет определяет одного победителя в каждой номинации. Победители и лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками от оргкомитета. Оргкомитетом учреждается специальный приз по номинации «Самая любвеобильная точка на Земле», данный приз вручается самому активному участнику-району (городу).
Организатор — Всемирный курултай (конгресс) башкир, Южный межрегиональный курултай (конгресс) башкир МСОО ВКБ.