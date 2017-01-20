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20 января Пятница

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Дорожные службы вышли на расчистку федеральных трасс - Росавтодор

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Дорожные службы вышли на расчистку федеральных трасс - Росавтодор Фото: Ространснадзор по РБ

Дорожные службы вышли на расчистку федеральных трасс - Росавтодор Фото: Ространснадзор по РБ

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На федеральных трассах на территории Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области работает более 120 машин снегоуборочной техники, сообщил Росавтодор по РБ. Участки, находящиеся в зоне снегопада, расчищаются и посыпаются противоледным реагентом. «Сотрудники ведомства отправились на круглосуточное дежурство, чтобы контролировать состояние трасс», — проинформировали в башкирском управлении Росавтодора.

По данным Башгидромета, на территории республики в период с 20 по 22 января ожидается сильный снегопад с метелями, температура воздуха днем составит от -6 до -13, местами от — 9 до -14 градусов, ночью от -6 до -15.

Теги: погода,дороги
 
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