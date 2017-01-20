В Уфе обсудили инициативы по стратегии развития промышленности к 2030 году Фото: Олег Яровиков



В Уфе обсудили инициативы по стратегии развития промышленности к 2030 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане проходят общественные обсуждения инициатив к «Стратегии 2030» — программе развития республики к 2030 году. Слушания по главным направлениям проекта состоялись 20 января в уфимском Конгресс-холле.

Руководитель группы, разработавшей инициативу «Развитие новых индустрий и рынков» — завкафедрой экономики и управления на нефтегазовых предприятиях УГНТУ Ирина Буренина, отметила несколько важнейших направлений. Главным проектом она назвала создание агропромышленного сектора, так как 38 процентов жителей республики проживают в сельских районах. Проект позволит обеспечить продуктовую безопасность, увеличить экспорт за счет готовой продукции. Предусматривается создание полной технологической цепи от собственных центров селекции и генетики до точек реализации продукции.

Другой важный проект — поддержка быстрорастущих компаний в реальном секторе экономики. Это «выращивание» предприятия от малого бизнеса до компании федерального значения. Таких компаний должно быть не менее 10, они должны приносить не менее 50 процентов валового национального продукта, отметила эксперт. «Требований к быстрорастущим компаниям много, одно из главных — доля затрат на технологические новации должна быть не менее пяти процентов. Чтобы это осуществить, необходимо создание инновационной платформы или условий — в частности, полноценного рынка интеллектуальной собственности», — указала Ирина Буренина.

Еще одно перспективное направление — туризм и оздоровление. «Мы часто слышим, что Башкирия — вторая Швейцария. Но при этом у нас нет индустрии. Главная цель этого проекта — сформировать комплексные туристические продукты и сопутствующие промыслы. Этот проект может затронуть практически всю территорию республики — возможно создание как минимум пяти кластерных зон», — прокомментировала руководитель инициативной группы.

«Как изменится структура экономики к 2030 году? Принципиальных изменений не будет. Но мы сможем выйти на средний европейский уровень по доле и весу туристического и гостиничного бизнеса, достигнув четырех процентов в ВНП. Увеличим долю сельхозпродукции до 11, обрабатывающего производства — до 31, и снизим зависимость от сырьевых отраслей», — подытожила эксперт.