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В Башкирии насчитывается 114 тысяч студентов вузов - статистика

ОБЩЕСТВО

В Башкирии насчитывается 114 тысяч студентов вузов - статистика Фото: Олег Яровиков

В Башкирии насчитывается 114 тысяч студентов вузов - статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Башкортостанстата, в 2015/2016 учебном году в образовательных организациях высшего образования обучались 114,4 тысячи студентов. Из них в государственных вузах — 101,6 тысячи человек.

По сравнению с 2014/15 учебным годом численность студентов уменьшилась на 12 тысяч человек, или на 10 процентов.

В Башкортостане специалистов с высшим образованием сейчас готовят 11 вузов: девять государственных и два негосударственных, а также 14 филиалов вузов, головные организации которых расположены в других регионах России.

В начале 2015/2016 учебного года в вузы республики было принято 26 тысяч студентов. Из них по договорам об оказании платных образовательных услуг — 14,6 тысячи человек, или 56 процентов от общей численности.

Конкурс при поступлении в высшие учебные заведения в 2015 году составил в среднем четыре заявления на одно место. При этом конкурс на бюджетные места был в два раза выше.

В рейтинге самых популярных специальностей среди студентов по-прежнему остаются специальности экономического, юридического профиля, информационных технологий, энергетики.

В студенческой среде соотношение юношей и девушек примерно одинаково — 46 процентов юношей и 54 процента девушек.

Как правило, девушки обучаются специальностям гуманитарной направленности: экономики, здравоохранения, образования и педагогики, культуры и искусства.

Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в республике осуществляют 64 государственных, шесть негосударственных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена.

Среднее профессиональное образование получают 63,8 тысячи студентов государственных и 4,2 тысячи негосударственных ссузов.

По сравнению с 2014/15 учебным годом численность студентов уменьшилась на 1,9 тысячи человек или на три процента.

В государственных ссузах преобладает очная форма обучения. В негосударственном секторе студенты предпочитают две формы обучения — очную и заочную.

В начале 2015/2016 учебного года в государственные организации среднего профессионального образования было принято 19,1 тысячи студентов.

На условиях полного возмещения стоимости обучения приступили к занятиям 5,6 тысячи студентов, или 29 процентов от общей численности принятых.

В государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, на одно место в среднем было подано 2,4 заявления.

Теги: статистика,студенты вузов
 
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