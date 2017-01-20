В издательстве «Китап» выпущен сборник «Народы Башкортостана в переписях населения»

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой вышел в свет сборник «Народы Башкортостана в переписях населения». Данные для него несколько лет собирались специалистами Башкортостанстата в архивных фондах, в публикациях итогов соответствующих переписей.

В сборнике представлены итоги девяти прошедших в стране переписей населения, начиная с первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.

Разделы сборника содержат данные о составе населения Башкортостана по национальной принадлежности, владению языками и родному языку, о распределении населения наиболее многочисленных национальностей по местности проживания, полу, возрастным группам, уровню образования и брачному состоянию и некоторым другим социально-демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Размещение в одном издании тематических данных в длительной динамике позволит более глубоко изучать взаимное влияние этнических, социальных и экономических факторов на развитие народов республики.

Как отметили в Башкортостанстате, способ подачи материала рассчитан на широкий круг читателей — от учащихся, преподавателей, краеведов, представителей национальных объединений до профессиональных исследователей в области этнологии, демографии и социологии.