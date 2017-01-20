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20 января Пятница

Уфа   °

В уфимских школах с понедельника учащиеся приступят к занятиям

ОБЩЕСТВО

В уфимских школах с понедельника учащиеся приступят к занятиям Фото: Андрей Старостин

В уфимских школах с понедельника учащиеся приступят к занятиям Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Во всех школах Уфы с понедельника, 23 января, учащиеся приступят к занятиям. О возобновлении учебного процесса агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каникулы школьников были продлены на неделю с целью предупреждения массового распространения острых респираторных вирусных инфекций.

«Принятые меры позволили прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья горожан, прежде всего, детей, которые часто забывают о мерах предосторожности», — отметили в администрации.

В общеобразовательных учреждениях города обучение проводилось дистанционно.

Теги: каникулы,карантин
 
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