Семья Фархитдиновых из Башкирии прожила в браке 75 лет и отпраздновала коронную свадьбу Фото: газета «Наши Киги»



Семья Фархитдиновых из Башкирии прожила в браке 75 лет и отпраздновала коронную свадьбу Фото: газета «Наши Киги»

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Супруги Фархитдиновы из села Леуза Кигинского района Башкортостана прожили в браке 75 лет и в прошлом году отметили свою коронную свадьбу. Примечательно, что пары, отмечающие 75-ю годовщину свадьбы, — редкое явление в республике. В последний раз юбиляров семейной жизни с коронной свадьбой поздравляли в 2013 году.

Шарафутдин Шайхитдинович и Малифа Якуповна поженились в 1942 году. Сейчас ему 91, ей 95 лет. Причем день рождения у них один на двоих, оба родились 27 апреля. Глава семейства — участник Великой Отечественной войны, был танкистом, удостоен многих наград, в том числе медали «За отвагу». В родные края вернулся лишь в 1949 году, работал в леспромхозе, до пенсии заведовал машинно-тракторной мастерской. Супруга Малифа Якуповна трудилась, как все в колхозе, в совхозе, работала на птицеферме. В октябре 2016 года исполнилось 75 лет с тех пор, как они расписались в Утяшевском сельсовете Белокатайского района Башкирии. Юбиляров поздравили сотрудники администрации Кигинского района, где сейчас проживают Фархитдиновы.

Чета Фархитдиновых вырастила и воспитала семерых детей, дедушку и бабушку навещают многочисленные внуки. «На долю этой крепкой семьи выпали самые суровые испытания в военные и послевоенные годы, но они никогда не роптали, не жаловались на тяготы жизни. Они только укрепили их веру в друг друга и в любовь, которая сделала их «коронованными супругами», — пишут о юбилярах журналисты районной газеты «Наши Киги».

Как сообщили в Государственном комитете Башкортостана по делам юстиции, в прошедшем году отделами ЗАГС республики проведено свыше 2,5 тысячи чествований юбиляров супружеской жизни. 50-летний «золотой» юбилей со дня свадьбы отметили 1900 пар. Бриллиантовую свадьбу — 60-летие супружеской жизни — сыграли 602 семьи. 13 пар встретили благодатную свадьбу, прожив в счастье и согласии 70 лет.