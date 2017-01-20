В Башкирии оперуполномоченный допрашивал подростка с помощью электрошокера Фото: из открытых источников В Башкирии оперуполномоченный допрашивал подростка с помощью электрошокера Фото: из открытых источников

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 26-летний оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска отдела МВД России по Альшеевскому району признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в октябре 2015 года неизвестным была совершена кража имущества в строящемся доме. С целью проверки на причастность к совершению преступления в отдел полиции был доставлен несовершеннолетний местный житель и вызваны его родители, уточнили в пресс-службе МВД по РБ. После допроса подросток обратился в надзорные органы с сообщением о том, что оперуполномоченный произвел на него воздействие электрошокером в область правой ноги, причинив повреждения в виде двух ранок голени.

Сотрудник полиции совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, с применением насилия и спецсредств, считает Следственный комитет. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

«После вступления в силу решения суда данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в Министерстве внутренних дел региона.