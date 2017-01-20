Служба занятости Башкирии трудоустроила за год более 61 тысячи человек Фото: Олег Яровиков Служба занятости Башкирии трудоустроила за год более 61 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В прошлом году служба занятости Башкортостана трудоустроила 61,4 тысячи человек, ищущих работу. Из них 27,1 тысячи — безработные, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

Доля трудоустроенных в общей численности обратившихся за помощью в поиске работы граждан за 2016 год составила 69,3 процента. Среди безработных — 55,1 процента.

В 2015 году эти показатели были равны 65,7 и 51 проценту, соответственно.