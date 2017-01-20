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Безработных в Башкирии стало меньше - Минтруд

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Безработных в Башкирии стало меньше - Минтруд Фото: Олег Яровиков

Безработных в Башкирии стало меньше - Минтруд Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ситуация на рынке труда Башкортостана в целом соответствует среднероссийским тенденциям.

Как сообщили в Минтруда республики, уровень общей безработицы в 2016 году снизился до 5,8 процента. Количество «официальных» безработных в регионе уменьшилось с начала 2016 года на 9,5 процента. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,29 до 1,17 процента.

Если в начале прошлого года в Башкортостане насчитывалось 26 тысяч официально зарегистрированных безработных, то к 17 января 2017 года — 22,7 тысячи, констатировали в пресс-службе министерства.

По состоянию на 1 января текущего года в республиканском банке вакансий содержалась информация о 32,4 тысячи рабочих мест. Это почти на 40 процентов больше, чем год назад. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с начала 2016 года с 1,2 до 0,8.

Численность работников, находящихся под риском увольнения, составила в республике 11,1 тысячи человек. В конце 2015 года их насчитывалось 13,5 тысячи человек.

Теги: занятость населения,рынок труда
 
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