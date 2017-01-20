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В Башкирии конкурс патриотической песни «Во славу Отечества» принимает заявки

КУЛЬТУРА

В Башкирии конкурс патриотической песни «Во славу Отечества» принимает заявки Фото: Олег Яровиков

В Башкирии конкурс патриотической песни «Во славу Отечества» принимает заявки Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Стерлитамакском районе пройдет конкурс патриотической песни «Во славу Отечества». По традиции его организует комитет по делам молодежи районной администрации. Мероприятие станет частью Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений района, студенты, представители творческих коллективов, индивидуальные исполнители района, обладающие актерскими и вокальными данными. Допускаются форматы соло, малого ансамбля (не более четырех человек), большого ансамбля (не более 15 человек).

Отборочный этап состоится 7 февраля в районном Дворце культуры (с. Загородный, ул. Фестивальная, 7е ). Предварительные заявки подаются до 4 февраля на электронную почту roostrrmk@yandex.ru с пометкой «Конкурс патриотической песни». С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе «Молодежь Стерлитамакского района» «ВКонтакте».

Теги: конкурс патриотической песни
 
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