Сайт-карта благонадежных новостроек Уфы пополняется новыми объектами Фото: Администрация г.Уфы Сайт-карта благонадежных новостроек Уфы пополняется новыми объектами Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе уделяется особое внимание решению вопросов незаконного строительства жилых домов и, как следствие, «обманутых дольщиков».

В помощь тем, кто решил приобрести квартиру в строящемся доме, но опасается попасть в сети предприимчивых дельцов, создан и действует специальный сайт стройкиуфы.рф. Здесь размещены и регулярно обновляются сведения обо всех строящихся в Уфе жилых домах, а также социальных и коммерческих объектах с обязательным указанием данных заказчика, застройщика и наличия разрешительной документации.

Для удобства пользователей все строящиеся объекты отражены на карте. «Кликнув» на выбранный дом, можно ознакомиться с более подробной информацией. На сайте доступна «Памятка дольщика», где приведены регламентированные Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» правила привлечения денежных средств граждан, обязанности застройщика, разъяснения о договоре участия в долевом строительстве.

Кроме того, на официальном сайте мэрии размещена полезная информация «Как не стать «обманутым дольщиком»?» и памятка Госкомитета РБ по строительству и архитектуре «Вниманию будущих участников долевого строительства».

По всем вопросам, возникающим между участниками долевого строительства и организациями, привлекающими денежные средства, следует обращаться в отдел контроля за долевым строительством Госстроя РБ по адресу: Уфа, ул. Советская, 18, каб. 301в. Телефон/факс: (347) 218-09-13.

Также всегда можно получить консультацию по участию в долевом строительстве жилья и задать интересующие вопросы специалистам отдела по защите прав потребителей администрации Уфы по телефонам: (347) 235-99-45, 237-23-04, 263-01-26 или записаться к ним на прием по месту жительства.