В Башкирии обсудили плюсы и минусы развития рыбоводства в особо охраняемых природных территориях Фото: Олег Яровиков В Башкирии обсудили плюсы и минусы развития рыбоводства в особо охраняемых природных территориях Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Бурзянском районе Башкортостана планируется строительство искусственного водного объекта. Гидротехническое сооружение намечено строить на речке Бетеря, которая является основным воспроизводственным участком местного тайменя. Разрабатывается проектная документация по созданию хозяйства по искусственному выращиванию редких видов рыб, создано предприятие «Бурзянская форель». Накануне в районном центре селе Старосубхангулово прошло совещание по вопросам развития рыбоводства и привлечения представителей малого и среднего бизнеса на строительство и эксплуатацию этого сооружения.

В совещании приняли участие представители администрации Бурзянского района, бизнеса и сотрудники Башкирского государственного заповедника — заместители директора по науке и охране территории Марс Набиуллин и Ильнар Валиев, а также научный сотрудник, специализирующийся на изучении экологии рыб, Нур Яныбаев.

На совещании речь, в том числе, шла о положительных и отрицательных сторонах нового проекта, сообщила методист по пропаганде и экологическому просвещению Башкирского государственного заповедника Марина Чепикова.

Тема антропогенного воздействия на местные популяции редких видов рыб уже давно волнует ученых и экологов-практиков. Сотрудники Башгосзаповедника совместно с коллегами из Института проблем экологии Татарстана и специалистами по генной инженерии других стран проводят работы по изучению состояния редких видов рыб отряда лососеобразных горно-лесной зоны Башкортостана. Это хариус обыкновенный, форель ручьевая и таймень обыкновенный, занесенные в Красные Книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. Они находятся под угрозой исчезновения из-за комплекса неблагоприятных факторов, в первую очередь, из-за антропогенного воздействия.

«Любые вмешательства в естественные гидрологические процессы рек Бетеря и Узян недопустимы с экологической и генетической точек зрения. В случае использования в качестве объектов разведения ненативных видов рыб, в том числе радужной и иной, не местной форели, будет нанесен непоправимый ущерб аборигенным популяциям ручьевой форели в результате «загрязнения» генофонда чужеродными видами», — отметил в своем выступлении кандидат биологических наук Марс Набиуллин.

Заместитель директора по охране территории заповедника Ильнар Валиев считает, что для составления проектной документации на строительство гидротехнических сооружений и строительства в водоохранных зонах необходимо проведение инженерно-экологических изысканий, включающих оценку воздействия на окружающую среду. До начала работ на водных объектах и их береговых линиях необходимо проведение предварительного расчета ущерба водным биологическим ресурсам, исходя из запланированных мероприятий с последующим согласованием в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства.

Учитывая эти требования и имеющиеся факторы, администрация ФГБУ «Башкирский государственный заповедник» считает нецелесообразной разработку проектной документации и последующего строительства гидротехнического сооружения на лесном участке Бетеринского участкового лесничества. Эти рекомендации касаются не только ручья Бетеря, но и других водотоков Бурзянского района.

По мнению научного сотрудника Нура Яныбаева, ручьи и реки Бурзянского, Зилаирского, Баймакского, Белорецкого районов являются привлекательными для организованного спортивного и любительского отлова на удочку именно генетически «чистых» видов рыб горно-лесной зоны Урала. Наиболее приемлемым вариантом развития предпринимательства в рыболовной сфере в горно-лесной зоне республики, по мнению башкирских ученых, являются хозяйства закрытого искусственного типа с приоритетным вовлечением в оборот именно «диких» видов рыб, в первую очередь тайменя. Не надо забывать и о том, что природная территория Бурзянского района и компоненты его животного, растительного мира являются форпостом сохранения генетического фонда биоразнообразия Башкортостана и России в целом.

Охотовед охотничьего хозяйства ООО «Бурзянтур» Факил Рыскулов призвал начинать Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Башкортостане с обдуманных и взвешенных решений по организации и строительству объектов, напрямую затрагивающих вопросы экологии животных и растений уникальной природы Бурзяна.