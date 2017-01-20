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20 января Пятница

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В Башкирии объявлен журналистский конкурс на лучшее освещение реформы ЖКХ

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В Башкирии объявлен журналистский конкурс на лучшее освещение реформы ЖКХ Фото: Ксения Калинина

В Башкирии объявлен журналистский конкурс на лучшее освещение реформы ЖКХ Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана приглашает журналистов и авторов материалов, редакционные коллективы периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио принять участие в республиканском конкурсе на организацию лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, главная цель конкурса — разъяснение населению основных задач и результатов преобразований в жилищно-коммунальной сфере, а также поощрение журналистов по освещению вопросов реформирования отрасли.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ в 2016 году. Прием работ с 25 января по 25 февраля 2017 года, итоги конкурса подведут до 25 апреля.

Победитель в каждой номинации получит диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Дополнительная информация о конкурсе — на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Теги: ЖКХ,конкурс СМИ
 
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