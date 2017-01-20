Размер материнского капитала остается на уровне 2016 года - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: ИА "Башинформ" Размер материнского капитала остается на уровне 2016 года - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 2017 году размер материнского капитала остается на уровне прошлого года и составляет 453 026 рублей. Право на материнский капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Распорядиться средствами можно по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, а также оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«С 2007 года в республике выдано 260 тысяч государственных сертификатов. За это время расходы на поддержку семей, имеющих детей, составили 72 миллиарда рублей», — сообщил член правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров.

По его словам, на улучшение жилищных условий направлено 67,5 млрд рублей. На оказание образовательных услуг, формирование накопительной части пенсии, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов — 371,6 млн рублей. 4 млрд рублей направлены на предоставление единовременной выплаты.