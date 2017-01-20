В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 21 января Фото: Администрация г.Уфы
В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 21 января
В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 21 января Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Мэрия Уфы опубликовала адреса комплексной уборки придомовых территорий от снега на 21 января.
В Советском районе очистка дворов с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам: проспект Октября, 3/1, 14/2, 22/2, 39; ул. Ленина, 144, 148; ул. Достоевского, 97/1; ул. Губайдуллина, 25, 25/1, 25/2.
В Калининском районе аналогичные работы запланированы на ул. Интернациональная, 85, 87, 89, 91, 119, 121, 151, 153; ул. Вологодская, 24, 26; ул. Гвардейская, 54/1, 51/2; ул. С.Богородская, 15; ул. Транспортная, 34/4, 34/3; ул. Мушникова, 10; ул. Шумавцова, 13; ул. Маяковского, 13.
В Кировском районе 21 января комплексная очистка дворов с использованием спецтехники будет вестись по адресам:
ул. Менделеева, 124, 126, 128; ул. Батырская,12; ул. К.Маркса, 8а, 15а; ул. Новомостовая, 8; ул. Цюрупы, 83; ул. Рабкоров, 24; ул. Мубарякова, 2/5; ул. Рабкоров, 10, 10а.
В Демском районе работы по уборке и вывозу снега проведут во дворах домов по следующим адресам: ул. Правды, 10а, 15, 25/2; ул. Мусоргского, 15а, ул. Ухтомского, 26/2.
В Ленинском районе комплексная очистка снега во дворах будет вестись завтра на ул. Чернышевского, 63; ул. Достоевского, 73; ул. Союзная, 35/1; ул. Гафури, 29, 27/1.
В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:
ул. М.Жукова, 11Б, 13, 15; ул. М. Рыльского, 8/1, 8/2; ул. Б.Бикбая, 19; ул. Набережная, 41, 41/1, 41/2; ул. Н.Ковшовой, 10; ул. Ак.Королева, 10/7; ул. Шафиева, 8/1, 25, 27, 27/1; ул. Р.Зорге, 52, 52/1, 54; ул. Российская, 47, 78/1, 78/2, 163/2, 163/3, 163/4; ул. Менделеева, 213, 213/2.
В Орджоникидзевском районе уборка снега во дворах запланирована на проспекте Октября, 127/1а; ул. Российская, 8, 33/2; ул. Блюхера, 13; ул. Вологодская, 81/1; ул. Б. Хмельницкого, 127/1; ул. Кольцевая, 53/1.