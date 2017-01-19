УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В феврале жители Башкирии начнут готовиться к прилету скворцов. С 9 по 17 февраля в республике будет проходить Благотворительная акция «Скворцы прилетели», приуроченная Году экологии в России и в нашем регионе. Организаторами акции выступают Башкортостанское региональное отделение молодежной Российских Студенческих Отрядов и Детский Благотворительный Фонд «С любовью».

Акция «Скворцы прилетели» рассчитана на развитие культуры бережного отношения к природе среди детей и студентов, внесение вклада в развитие экологического мышления и экологической жизни с юного возраста. К участию в акции приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, средних образовательных заведений, социальных приютов для детей и подростков, школ дистанционного обучения детей с ОВЗ и другие. Участникам предлагается смастерить и разместить в парках и скверах уникальные скворечники, которые станут для птиц новым домом.

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 1 февраля бойцы студенческих отрядов по соглашению с администрацией учреждений будут проводить мастер-классы по изготовлению скворечников и кормушек для птиц, читать лекции по бережному отношению к природе

Участники могут присылать фотографии своих работ на электронный адрес Благотворительного фонда «С любовью» bf.fondufa@mail.ru. Лучшие из представленных работ будут выставлены на сайте Фонда и в группе «ВКонтакте», участники награждены грамотами и подарками от организаторов благотворительной акции.

Итоги и результаты акции будут подведены 17 февраля во время торжественного мероприятия «День Российских Студенческих Отрядов».