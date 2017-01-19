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19 января Четверг

Уфа   °

В Уфе подросток получил тяжелые ожоги, ставя дома химические опыты

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьник из Уфы получил серьезные ожоги во время химических опытов, проведенных дома. Об этом информирует пресс-служба МВД по РБ. Сообщается, что сегодня в шесть часов утра в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в больницу доставлен 16-летний подросток.

По предварительным данным, школьник, проживающий по улице Жукова, занимался домашними экспериментами с химическими веществами. В ходе одного из опытов он получил ожоги и травмы рук и тела. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Теги: чп,дети
 
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