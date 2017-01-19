Во время Великой Отечественной войны студенты профтехучилищ Башкирии восстанавливали предприятия на Донбассе - Архив печати Фото: Книжная палата РБ



Во время Великой Отечественной войны студенты профтехучилищ Башкирии восстанавливали предприятия на Донбассе - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Жители Башкирии встречали 25-летие республики в условиях Великой Отечественной войны. Учащиеся местных фабрично-заводских школ активно включились в соцсоревнование в честь юбилея республики и восстанавливали предприятия на Донбассе. Об успешной учебе и доблестном труде юных патриотов страны рассказывает газета «Отличник учебы» в январе 1944 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1944 году жители Башкирии вместе другими народами многонациональной страны вели борьбу с немецкими захватчиками, сообщает газета. Юные патриоты — учащиеся местных ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО активно включились в социалистическое соревнование имени 25-летия республики. Отличной учебой и самоотверженным трудом в тылу они старались быть достойными своих земляков — легендарных героев войны Александра Матросова и Тагира Кусимова, отмечается в издании. С первых дней войны учащиеся республиканского железнодорожного училища №1 освоили производство специальной продукции для фронта и перевыполняли правительственное задание. В 1943 году в мастерских этого учебного заведения изготовили спецпродукции на 1 млн 200 тысяч рублей, говорится в публикации. По своим показателям училище занимало второе место в Союзе. Учащиеся башкирского ремесленного училища №1 приступили к самостоятельному обслуживанию доменной и двух мартеновских печей и за полгода выплавили 7000 тонн чугуна и около 7000 тонн стали, информирует издание.

Студенты профтехучилищ Башкирии участвовали в восстановлении предприятий и школ в освобожденных от немецких оккупантов районах. В 1943 году 500 учащихся ремесленных училищ республики были направлены на восстановление предприятий освобожденного от фашистов Донбасса, сообщает газета. Для протезных мастерских и машинно-тракторных станций юные мастера изготавливали слесарно-монтажные инструменты. В 1943 году они произвели 64 тысячи 337 штук таких инструментов. Также 200 башкирских учащихся были направлены на строительство доменной печи в Магнитогорске.

К 25-летию Башкирии учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО республики должны выполнить взятые на себя обязательства, увеличить выпуск спецпродукции и «достойными делами ответить на успехи наших доблестных воинов, наносящих все новые и новые удары по немецко-фашистским мерзавцам», отмечается в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.