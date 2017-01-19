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19 января Четверг

Уфа   °

В Башкирию вновь придут снегопады

ОБЩЕСТВО

В Башкирию вновь придут снегопады Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирию вновь придут снегопады Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирию вновь придут снегопады. По данным Башгидрометцентра, сибирский антициклон, который в течение недели удерживал морозную погоду в республике, уходит. Его сменяет активный североатлантический циклон. В циркуляции этого циклона днем 20 января и ночью 21 января в большинстве районов ожидается ухудшение погодных условий: снегопады, местами сильные, метели при усилении ветра до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат.

Теги: погода
 
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