В Башкирию вновь придут снегопады Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирию вновь придут снегопады
В Башкирию вновь придут снегопады Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирию вновь придут снегопады. По данным Башгидрометцентра, сибирский антициклон, который в течение недели удерживал морозную погоду в республике, уходит. Его сменяет активный североатлантический циклон. В циркуляции этого циклона днем 20 января и ночью 21 января в большинстве районов ожидается ухудшение погодных условий: снегопады, местами сильные, метели при усилении ветра до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат.