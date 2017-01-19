Минздрав предлагает отменить медосмотры для поступления в образовательные учреждения

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минздрав РФ предлагает отменить медосмотры для поступления в детсады, школы и вузы. Проект документа ведомства, опубликованный на портале проектов нормативных актов, изучила «Газета.ру». Ведомству нужно снизить нагрузку на врачей и сократить расходы, сохранив объем необходимых медицинских услуг.

Больше не будет обязательных осмотров детей в 1 год 9 месяцев, в 2,5 года. Из трех обязательных медосмотров для детей и подростков (профилактический, предварительный, периодический) оставят самый полный — профилактический, однако перечень обязательных исследований сократится. Медсправки для поступления в образовательные учреждения будут выдаваться на основе этих осмотров. Осмотры с привязкой к поступлению будут отменены.

Перечень осмотров школьников у врачей-специалистов планируется значительно сократить. В частности, в рамках ОМС 10-летние дети не будут проходить осмотр у хирурга, стоматолога, эндокринолога, ортопеда и отоларинголога. Дети 11 и 12 лет подлежат осмотру только у педиатра. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что Минздрав движется в направлении приведения национального календаря осмотров к международному стандарту.