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19 января Четверг

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В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Куюргазинском районе республики произошло ДТП со смертельным исходом. В райцентре Ермолаево на проспекте Мира 30-летний местный житель за рулем BMW-318 совершил наезд на 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия. Авария произошла около 6.00. Идет расследование, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: ДТП
 
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