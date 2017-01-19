В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода
В Башкирии BMW насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Куюргазинском районе республики произошло ДТП со смертельным исходом. В райцентре Ермолаево на проспекте Мира 30-летний местный житель за рулем BMW-318 совершил наезд на 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия. Авария произошла около 6.00. Идет расследование, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в республиканской автоинспекции.