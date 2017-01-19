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19 января Четверг

Уфа   °

В Уфе выступит участница проекта «Голос» Ольга Абдуллина

КУЛЬТУРА

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе выступит участница проекта «Голос-5» на Первом канале Ольга Абдуллина. Концерт пройдет сегодня в Уфимском джаз-клубе, начало в 20.00. Ольга исполняет баллады, песни в стиле фьюжн и босса-нова, эйсид-джаз.

Ольга Абдуллина родилась в башкирском поселке Аргаяш Челябинской области. Училась в Уфимском училище искусств, где была принята сразу на второй курс эстрадно-джазового отделения. Высшее образование получила в университете культуры и искусства Санкт-Петербурга. Одним из самых ярких событий в жизни считает знакомство с Уитни Хьюстон. Мечтает спеть на Дворцовой площади. В «Голосе» наставником Ольги стал Григорий Лепс, повернувшийся к ней после исполнения блюзовой композиции. Певица покинула шоу после поединка с Юлианой Мелкумян.

«В нашей семье все очень любят музыку. Мой девиз: жить здесь и сейчас. Не надо бояться, нужно верить в себя. Мечты сбываются!» — говорит певица.

Теги: Голос,Первый канал
 
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